Дмитрий Аленичев оценил игру «Спартака»
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре московского «Спартака».
«Рад за «Спартак», команда на хорошем ходу. Видно, что эмоции у футболистов есть. Это важно! Потому что иногда смотришь игру «Спартака», и такое впечатление, что пришёл на похороны. Сейчас смотрю на «Спартак» и радуюсь: с таким задором играет, смело, стремительно, хорошие голы забивает. Тот же Соболев очень преобразился и выглядит здорово. Хотелось бы, чтобы он и дальше продолжал забивать. И результат налицо», — приводит слова Дмитрия Аленичева «Матч ТВ».
«Спартак» набрал 26 очков после 13 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У лидирующего «Зенита» 33 очка.
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