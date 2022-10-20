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Экс-полузащитник «Спартака» Кечинов: Соболев сейчас сильнее Чалова

Экс-полузащитник «Спартака» Кечинов: Соболев сейчас сильнее Чалова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов сравнил бомбардиров красно-белых и ЦСКА — Александра Соболева и Фёдора Чалова.

«На мой взгляд, Соболев сейчас сильнее. Чалов мне тоже нравится, но у него нет такой фактуры и работоспособности, какие есть у Соболева. Александр постоянно помогает партнёрам — прессингует защитников и при этом забивает нужные и важные голы», — сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Соболев провёл 12 матчей, забив в них семь голов. На счету 24-летнего Чалова 13 встреч, в которых он отличился девять раз.

Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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