Экс-полузащитник «Спартака» Кечинов: Соболев сейчас сильнее Чалова
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов сравнил бомбардиров красно-белых и ЦСКА — Александра Соболева и Фёдора Чалова.
«На мой взгляд, Соболев сейчас сильнее. Чалов мне тоже нравится, но у него нет такой фактуры и работоспособности, какие есть у Соболева. Александр постоянно помогает партнёрам — прессингует защитников и при этом забивает нужные и важные голы», — сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Соболев провёл 12 матчей, забив в них семь голов. На счету 24-летнего Чалова 13 встреч, в которых он отличился девять раз.
Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Комментарии
- 20 октября 2022
-
23:44
-
23:42
-
23:35
-
23:32
-
23:30
-
23:29
-
23:23
-
23:23
-
23:21
-
23:14
-
22:57
-
22:56
-
22:55
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:51
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:26
-
22:25
-
22:25
-
22:25
-
22:21
-
22:20
-
22:10
-
22:08
-
21:56
-
21:55
-
21:47
-
21:43
-
21:34
Партнерский контент