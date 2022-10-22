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Идущий третьим в Ла Лиге «Реал Сосьедад» проиграл «Вальядолиду»

Идущий третьим в Ла Лиге «Реал Сосьедад» проиграл «Вальядолиду»
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Сегодня, 22 октября, на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде проходил матч 11-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Вальядолид» и «Реал Сосьедад». Финальный свисток Хорхе Фигероа Васкеса зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 16-й минуте: Серхио Леон получил передачу от Мончу и открыл счёт забитым мячам.

Гол Серхио Леона в матче с «Реалом Сосьедад». Видеоролик:

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«Вальядолид» набрал 14 очков и занимает в турнирной таблице 11-е место. В следующем туре команда сыграет с «Осасуной» в гостях. «Реал Сосьедад» (22) — третий. В следующем туре их ждёт матч с «Бетисом».

Испания - Примера. 11-й тур
22 октября 2022, суббота. 17:15 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Леон – 16'
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