«Айнтрахт» обыграл «Боруссию» М в выездном матче Бундеслиги

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» гостил у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск.
Гости вышли вперёд на шестой минуте встречи благодаря усилиям Йеспера Линдстрёма. На 29-й минуте Эрик Жуниор Эбимбе увеличил преимущество своей команды после передачи Кристофера Ленца. На 45-й минуте Йеспер Линдстрём оформил дубль, точный пас ему отдал Рандаль Коло Муани. На 72-й минуте хозяева смогли отыграть один мяч – отличился Марку Тюрам, голевая передача на счету Алассана Плеа.
Благодаря этой победе «Айнтрахт» набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место турнирной таблицы. «Боруссия» М опустилась на девятую позицию, в активе команды 16 очков.
- 22 октября 2022
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