Магомед Адиев рассказал о возможном продлении контракта со сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о ситуации с новым контрактом.



«Контракт ещё не подписал. Определённые продвижения есть, но пока нет подтверждённой бумаги. 10-го числа собираемся на сборы, будем готовиться к заключительным в этом году товарищеским матчам с Узбекистаном и ОАЭ. Думаю, на этом сборе будет окончательное решение. Да, мы близки, диалоги есть, но они ещё не скреплены подписью», – приводит слова Адиева «РБ Спорт».



Последним местом работы специалиста на клубном уровне был карагандинский «Шахтёр». До этого Адиев работал в махачкалинском «Анжи», «Легионе Динамо», нижегородской «Волге» и «Чайке».

В сентябре сообщалось, что тренером интересовался грозненский «Ахмат».