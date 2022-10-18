Адиев оценил группу сборной Казахстана в отборе Евро-2024
Поделиться
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев оценил группу отбора на Евро-2024, в которую попала его команда. Напомним, Казахстану предстоит сыграть с Данией, Финляндией, Словенией, Северной Ирландией и Сан-Марино.
«В квалификации нам попалась очень крепкая группа. Дания стоит особняком, остальные – крепкие сборные. Каждой по силам отобрать очки у другой сборной, довольно интересная борьба будет за вторую путёвку.
На бумаге у нас хорошие шансы, в игре может быть немного по-другому. Надо правильно подойти и подготовиться к соперникам. Мы это сделаем, а что получится, посмотрим», – приводит слова Адиева Metaratings.
Напомним, сборная России отстранена от участия в континентальном первенстве 2024 года по решению УЕФА.
Комментарии
- 18 октября 2022
-
12:00
-
11:45
-
11:31
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:13
-
11:12
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:47
-
10:36
-
10:31
-
10:27
-
10:21
-
10:11
-
10:10
-
09:45
-
09:43
-
09:40
-
09:36
-
09:33
-
09:32
-
09:28
-
09:25
-
09:16
-
09:00
-
08:56
-
08:50
-
08:44
-
08:30
-
08:02
-
07:29
-
07:26
Партнерский контент