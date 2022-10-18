Адиев оценил группу сборной Казахстана в отборе Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев оценил группу отбора на Евро-2024, в которую попала его команда. Напомним, Казахстану предстоит сыграть с Данией, Финляндией, Словенией, Северной Ирландией и Сан-Марино.

«В квалификации нам попалась очень крепкая группа. Дания стоит особняком, остальные – крепкие сборные. Каждой по силам отобрать очки у другой сборной, довольно интересная борьба будет за вторую путёвку.

На бумаге у нас хорошие шансы, в игре может быть немного по-другому. Надо правильно подойти и подготовиться к соперникам. Мы это сделаем, а что получится, посмотрим», – приводит слова Адиева Metaratings.

Напомним, сборная России отстранена от участия в континентальном первенстве 2024 года по решению УЕФА.