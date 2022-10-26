«Барселона» не примет участия в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 26 октября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Интер» обыграл пльзеньскую «Викторию» со счётом 4:0 и гарантировал себе попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Таким образом, «Барселона» не примет участия в следующей стадии турнира, а будет выступать в Лиге Европы.
После пяти туров в группе C лидирует мюнхенская «Бавария», с которой сегодня встретятся каталонцы в рамках 5-го тура. В активе команды Юлиана Нагельсмана 12 очков, на счету «нерадзурри» — 10, в активе подопечных Хави четыре очка.
Таким образом, даже если сине-гранатовые одержат две победы в обоих оставшихся матчах, они не примут участия в раунде плей-офф, так как по результатам личных встреч уступают миланцам. Один раз команды сыграли вничью (3:3), во втором матче испанцы минимально уступили итальянцам.
- 26 октября 2022
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