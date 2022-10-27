«Локомотив» сообщил о запуске благотворительного проекта «Сектор Добра»

Московский «Локомотив» и сервис «Добро Mail.ru» запустили совместный благотворительный проект «Сектор Добра», сообщает официальный сайт клуба.



Отмечается, что такое название получил 22-й сектор «РЖД-Арены». Все средства от продажи билетов на этот сектор на матчи Российской Премьер-Лиги будут перечислены в благотворительные фонды-партнёры «Добра Mail.ru».



«Проект был задуман с целью поддержки социальных инициатив и благотворительных фондов. Теперь каждый болельщик, который собрался на матч, при покупке билета сможет принять осознанное решение сделать свой вклад в доброе дело вместе с «Локомотивом». Мы стараемся уделять значительное внимание развитию корпоративной ответственности, чтобы стимулировать положительные процессы, направленные на долгосрочные перемены в российском футболе», — сообщила директор по маркетингу и коммерции «Локомотива» Ольга Сучкова.