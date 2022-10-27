«Локомотив» сообщил о запуске благотворительного проекта «Сектор Добра»

Московский «Локомотив» и сервис «Добро Mail.ru» запустили совместный благотворительный проект «Сектор Добра», сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что такое название получил 22-й сектор «РЖД-Арены». Все средства от продажи билетов на этот сектор на матчи Российской Премьер-Лиги будут перечислены в благотворительные фонды-партнёры «Добра Mail.ru».
«Проект был задуман с целью поддержки социальных инициатив и благотворительных фондов. Теперь каждый болельщик, который собрался на матч, при покупке билета сможет принять осознанное решение сделать свой вклад в доброе дело вместе с «Локомотивом». Мы стараемся уделять значительное внимание развитию корпоративной ответственности, чтобы стимулировать положительные процессы, направленные на долгосрочные перемены в российском футболе», — сообщила директор по маркетингу и коммерции «Локомотива» Ольга Сучкова.
- 27 октября 2022
-
20:15
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:45
-
19:35
-
19:35
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:14
-
19:07
-
19:05
-
18:54
-
18:50
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:30
-
18:21
-
18:18
-
18:08
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:51
-
17:48
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:22
-
17:14
-
17:04
-
16:56
-
16:50