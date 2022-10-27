Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» сообщил о запуске благотворительного проекта «Сектор Добра»

«Локомотив» сообщил о запуске благотворительного проекта «Сектор Добра»
Комментарии

Московский «Локомотив» и сервис «Добро Mail.ru» запустили совместный благотворительный проект «Сектор Добра», сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что такое название получил 22-й сектор «РЖД-Арены». Все средства от продажи билетов на этот сектор на матчи Российской Премьер-Лиги будут перечислены в благотворительные фонды-партнёры «Добра Mail.ru».

«Проект был задуман с целью поддержки социальных инициатив и благотворительных фондов. Теперь каждый болельщик, который собрался на матч, при покупке билета сможет принять осознанное решение сделать свой вклад в доброе дело вместе с «Локомотивом». Мы стараемся уделять значительное внимание развитию корпоративной ответственности, чтобы стимулировать положительные процессы, направленные на долгосрочные перемены в российском футболе», — сообщила директор по маркетингу и коммерции «Локомотива» Ольга Сучкова.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022