Моуринью — тренер с наибольшим количеством побед в еврокубках. Он обошёл Фергюсона

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью одержал свою 107-ю победу в еврокубках, итальянский клуб обыграл финский ХИК в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 2:1.
Португальский специалист обошёл по этому показателю сэра Алекса Фергюсона, став тренером с наибольшим количеством побед в еврокубках. Ранее Моуринью тренировал «Порту», «Челси», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». С португальским клубом он становился победителем Лиги чемпионов – 2003/2004, с «МЮ» одержал победу в Лиге Европы 2017 года, а с «Ромой» стал обладателем трофея Лиги конференций в сезоне-2021/2022.
В текущем розыгрыше Лиги Европы итальянцы занимают второе место в группе С, набрав семь очков. На первом месте – «Бетис» (13), вышедший из группы, на третьей строчке — «Лудогорец» (7), у ХИКа одно очко.
Первая пресс-конференция Жозе Моуринью в «Челси»:
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