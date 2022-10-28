Моуринью — тренер с наибольшим количеством побед в еврокубках. Он обошёл Фергюсона

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью одержал свою 107-ю победу в еврокубках, итальянский клуб обыграл финский ХИК в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 2:1.



Португальский специалист обошёл по этому показателю сэра Алекса Фергюсона, став тренером с наибольшим количеством побед в еврокубках. Ранее Моуринью тренировал «Порту», «Челси», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». С португальским клубом он становился победителем Лиги чемпионов – 2003/2004, с «МЮ» одержал победу в Лиге Европы 2017 года, а с «Ромой» стал обладателем трофея Лиги конференций в сезоне-2021/2022.



В текущем розыгрыше Лиги Европы итальянцы занимают второе место в группе С, набрав семь очков. На первом месте – «Бетис» (13), вышедший из группы, на третьей строчке — «Лудогорец» (7), у ХИКа одно очко.

Первая пресс-конференция Жозе Моуринью в «Челси»: