«Повеселился ли я? Нет. Доволен ли я? Да». Моуринью — о победе над ХИКом в Лиге Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над финским ХИКом (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.



«Повеселился ли я? Нет. Доволен ли я? Да. Результат стал решающим, мы гордая команда и хотели победить, учитывая, что мы проиграли последний матч в Серии А. Это был хороший матч во многих аспектах. Вольпато сыграл свой первый в стартовом составе, Фатиканти дебютировал за любимую „Рому“, мы избежали травм, если не брать в расчёт заболевшего Ибаньеса, который остался в отеле. Мы должны сопротивляться, выживать в этой Лиге Европы. Нам это удалось и мы живы к последней встрече: теперь мы ожидаем, что «Олимпико» поможет нам, как это случилось в прошлом году в решающем матче с „Будё-Глимт“.



У нас происходит накопление усталости. Первым поражением от «Лудогорца» мы поставили себя в ситуацию давления, затем последовало несправедливое поражение от «Бетиса». У нас был моральный долг победить и для людей, которые приехали из Рима. Это было важно, теперь давайте немного отдохнём.



Молодые футболисты? Эта свежесть хороша для команды, для итальянского футбола, а также для меня. В моей карьере я тренировал команды с множеством чемпионов, в которых было трудно дать играть молодёжи. Замечать, как они растут — это удовольствие, когда можешь видеть радость в их глазах. Но важно, чтобы эти дети не сошли с ума, а для этого поколения это нелегко», — цитирует Моуринью La Gazzetta dello Sport.

Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб: