«Фламенго» победил «Атлетико Паранаэнсе» и в третий раз выиграл Кубок Либертадорес

Завершился финальный матч Кубка Либертадорес. На стадионе «Монументаль – Банко Пичинча» в Эквадоре встречались две бразильские команды – «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе». Победу одержал «Фламенго» — 1:0.



На 43-й минуте вторую жёлтую карточку получил игрок «Атлетико Паранаэнсе» Педро Энрике. «Фламенго» успел воспользоваться численным преимуществом ещё до перерыва: на четвёртой добавленной к первому тайму минуте после передачи Эвертона Рибейро гол забил Габриэл.



«Фламенго» завоевал Кубок Либертадорес в третий раз, повторив успех 1981 и 2019 годов. «Атлетико Паранаэнсе» играл в финале главного клубного турнира Южной Америки во второй раз: в 2005 году команда в двухматчевом противостоянии уступила «Сан-Паулу».