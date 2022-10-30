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«Фламенго» победил «Атлетико Паранаэнсе» и в третий раз выиграл Кубок Либертадорес

«Фламенго» победил «Атлетико Паранаэнсе» и в третий раз выиграл Кубок Либертадорес
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Завершился финальный матч Кубка Либертадорес. На стадионе «Монументаль – Банко Пичинча» в Эквадоре встречались две бразильские команды – «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе». Победу одержал «Фламенго» — 1:0.

На 43-й минуте вторую жёлтую карточку получил игрок «Атлетико Паранаэнсе» Педро Энрике. «Фламенго» успел воспользоваться численным преимуществом ещё до перерыва: на четвёртой добавленной к первому тайму минуте после передачи Эвертона Рибейро гол забил Габриэл.

«Фламенго» завоевал Кубок Либертадорес в третий раз, повторив успех 1981 и 2019 годов. «Атлетико Паранаэнсе» играл в финале главного клубного турнира Южной Америки во второй раз: в 2005 году команда в двухматчевом противостоянии уступила «Сан-Паулу».

Кубок Либертадорес. Финал
29 октября 2022, суббота. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
1 : 0
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба, Бразилия
1:0 Габриэл – 45+4'
Удаления: нет / Энрике – 43'
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