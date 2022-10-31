Семак: работа в Европе? Не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о возможности работы в иностранном клубе.

«Юрий Сёмин сказал, что я могу уехать в Европу? Не знаю. Не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень. Я работаю здесь, в России. Нужно делать максимум из того, что ты можешь. Есть желание и драйв, который всегда присутствует, что и позволяет мне двигаться дальше. Надеюсь, что игроки такого же мнения», — приводит слова наставника петербуржцев РБ Спорт.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что Семак готов для работы в Европе.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. При нём команда четыре сезона подряд становилась чемпионом России, выиграла три Суперкубка России и один раз одержала победу в Кубке страны. В текущем сезоне «Зенит» под руководством Семака занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ после 15 сыгранных туров, опережая ближайших преследователей на семь очков.