Экс-игрок «Рубина» Чижек: Бердыев умел идеально подготовить команду к любому сопернику

Бывший полузащитник «Рубина» и «Москвы» Томаш Чижек поделился мнением об экс-наставнике казанской команды Курбане Бердыеве.



«Бердыев – отличный тренер, очень сильный стратег. Он всегда умел идеально подготовить команду к любому сопернику. В этом его сила. Он хорошо чувствовал слабые и сильные качества соперника, мог нам объяснить, что делать, где больше атаковать, а когда стоит сделать акцент на оборону. Такие вещи он очень хорошо передавал», — приводит слова Чижека Metaratings.



Напомним, Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год, а затем вновь занимал пост главного тренера казанской команды с 2017 по 2019 год. Под руководством специалиста «Рубин» дважды становился чемпионом России (2008, 2009) и обладателем Суперкубка страны (2010, 2012).