Экс-футболист «Рубина» Чижек рассказал, как сдавал квартиру в Чехии Караваеву
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Бывший полузащитник «Рубина» и «Москвы» Томаш Чижек рассказал, как сдавал квартиру защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву, когда футболист выступал в чемпионате Чехии.
«Я ведь Караваеву сдавал в аренду свою квартиру. Когда у меня родился второй ребёнок, то купил дом побольше, а первая квартира осталась свободна. Как раз в «Яблонец» пришёл Кара, и я ему предложил её занять. Ему она понравилась, потому что находится всего в двух-трёх минутах до стадиона», — приводит слова Чижека Metaratings.
Напомним, в Чехии Караваев выступал за пражскую «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту». В сезоне-2016/2017 защитник был признан лучшим футболистом «Спарты». С 2019 года Караваев играет в составе санкт-петербургского «Зенита».
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