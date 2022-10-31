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Экс-футболист «Рубина» Чижек рассказал, как сдавал квартиру в Чехии Караваеву

Экс-футболист «Рубина» Чижек рассказал, как сдавал квартиру в Чехии Караваеву
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Бывший полузащитник «Рубина» и «Москвы» Томаш Чижек рассказал, как сдавал квартиру защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву, когда футболист выступал в чемпионате Чехии.

«Я ведь Караваеву сдавал в аренду свою квартиру. Когда у меня родился второй ребёнок, то купил дом побольше, а первая квартира осталась свободна. Как раз в «Яблонец» пришёл Кара, и я ему предложил её занять. Ему она понравилась, потому что находится всего в двух-трёх минутах до стадиона», — приводит слова Чижека Metaratings.

Напомним, в Чехии Караваев выступал за пражскую «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту». В сезоне-2016/2017 защитник был признан лучшим футболистом «Спарты». С 2019 года Караваев играет в составе санкт-петербургского «Зенита».

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