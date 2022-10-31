Кокорин не забил пенальти за «Арис»

Сегодня, 31 октября, проходит матч 9-го тура чемпионата Кипра. «Арис» на выезде играет с командой «Докса». На момент написания этой новости счёт в игре равный — 1:1.

Российский нападающий гостей Александр Кокорин не реализовал пенальти на 52-й минуте матча. На 50-й минуте игрок «Доксы» сыграл рукой на линии ворот, пытаясь спасти ворота от гола, за это арбитр назначил 11-метровый удар, который не смог реализовать Кокорин.

На данный момент «Арис» после восьми встреч занимает вторую строчку турнирной таблицы Кипра, набрав 18 очков. Команда отстаёт от лидера чемпионата, «Пафоса», на пять очков, имея игру в запасе. «Докса» расположилась на 12-м месте, в активе команды семь очков.

Прямая трансляция матча доступна на сервисе Rutube.