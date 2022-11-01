Эрлинг Холанд пропустит матч Лиги чемпионов с «Севильей»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что нападающий Эрлинг Холанд не примет участия в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».
«Завтра Холанд не будет доступен», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.
22-летний Холанд получил ушиб ноги, из-за которого пропустил матч 14-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (0:1). В нынешнем сезоне норвежский нападающий в 16 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал три результативные передачи.
Матч «Манчестер Сити» — «Севилья» состоится завтра, 2 ноября. Начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» набрал 11 очков и занимает первое место, у «Севильи» пять очков и третье место.
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