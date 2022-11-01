В «Шахтёре» подтвердили, что Мудриком интересуются «Манчестер Сити» и «Арсенал»

Заместитель спортивного директора донецкого «Шахтёра» Карло Николини подтвердил, что в услугах полузащитника команды Михаила Мудрика заинтересовано два клуба английской Премьер-лиги. Речь идёт об «Арсенале» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что 21-летним футболистом интересуются «ПСЖ» и мадридский «Реал», но приоритет — уход в клуб английской Премьер-лиги. «Шахтёр» намерен выручить за продажу Мудрика как минимум € 100 млн.
Мудрик — воспитанник харьковского «Металлиста». Также он был в академии «Днепра», а с 2018 года играет в составе «Шахтёра». В нынешнем сезоне на его счету семь голов и семь результативных передач в 12 матчах чемпионата Украины и Лиги чемпионов.
Как футболист может загубить карьеру? Видеоролик:
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