«Уфа» обыграла «Динамо-Брянск» в матче 1/16 финала Кубка России

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч 1/16 финала Кубка России по футболу сезона-2022/2023 «Уфа» — «Динамо-Брянск». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым из Набережных Челнов.
Единственный гол в матче был забит на 9-й минуте — быстрым взятием ворот отличился игрок «Уфы» Эгаш Касинтура. Во втором тайме, на 62-й минуте, «Динамо» осталось в меньшинстве: прямую красную карточку получил Сергей Евтушенко. Больше изменений на табло не произошло, финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев с минимальным счётом.
Таким образом, «Уфа» добыла путёвку в следующий этап Пути регионов Кубка России, а брянское «Динамо» покидает нынешний розыгрыш турнира.
- 2 ноября 2022
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