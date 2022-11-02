Агент Жоржиньо опроверг слухи о переговорах с «Барселоной»

Жоао Сантос, агент итальянского полузащитника «Челси» Жоржиньо, опроверг слухи о том, встречался ли он с представителями «Барселоны» для обсуждения потенциального перехода его клиента, а также о приоритете самого хавбека.
«Я никогда не встречался со [спортивным директором] Матеу Алемани. Нашим приоритетом является продление контракта с «Челси». Единственный клуб, с которым я разговаривал в последние несколько недель — это «Челси», — приводит слова Сантоса Football Italia.
Действующий контракт Жоржиньо с «Челси» истекает летом 2023 года, и в январе игрок может начать вести переговоры с другими клубами. Поэтому полузащитника связывают со многими командами, в том числе и с «Барселоной».
Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Валенсией»:
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