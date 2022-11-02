Агент Жоржиньо опроверг слухи о переговорах с «Барселоной»

Жоао Сантос, агент итальянского полузащитника «Челси» Жоржиньо, опроверг слухи о том, встречался ли он с представителями «Барселоны» для обсуждения потенциального перехода его клиента, а также о приоритете самого хавбека.

«Я никогда не встречался со [спортивным директором] Матеу Алемани. Нашим приоритетом является продление контракта с «Челси». Единственный клуб, с которым я разговаривал в последние несколько недель — это «Челси», — приводит слова Сантоса Football Italia.

Действующий контракт Жоржиньо с «Челси» истекает летом 2023 года, и в январе игрок может начать вести переговоры с другими клубами. Поэтому полузащитника связывают со многими командами, в том числе и с «Барселоной».

Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Валенсией»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.