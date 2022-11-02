Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Динамо» Загреб.

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 гола за 1.90.

«Динамо» Загреб подходит к последнему туру группового этапа с призрачными шансами пробиться в весенний плей-офф Лиги Европы. Для этого подопечным Анте Чачича нужно побеждать «Челси» и уповать на поражение «РБ Зальцбург» в параллельном матче с «Миланом».

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«Пенсионеры» уже гарантировали выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места, но командой может двигать жажда реванша за поражение в 1-м туре.



«Челси» под руководством Грэма Поттера справился с игровой стагнацией и заметно прибавил. Лондонцы на прошлых выходных потерпели первое поражение после ротации на тренерском мостике. Волшебник не смог ничего противопоставить своей бывшей команде — «Брайтону» (1:4).

В предыдущих девяти встречах под его началом «аристократы» выиграли шесть раз и трижды сыграли вничью. Крупное поражение в АПЛ от «чаек» вызывает ещё больше резонанса на фоне заметного повышения надёжности игры команды в обороне.



Пьер-Эмерик Обамеянг и его одноклубники постараются реабилитироваться в глазах болельщиков за недавний провал. Рекомендуем осторожную ставку на победу «Челси» с форой (-1) за 1.51. Также перспективно смотрится пари — победа хозяев поля через тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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