Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Динамо» Загреб.
Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 гола за 1.90.
«Динамо» Загреб подходит к последнему туру группового этапа с призрачными шансами пробиться в весенний плей-офф Лиги Европы. Для этого подопечным Анте Чачича нужно побеждать «Челси» и уповать на поражение «РБ Зальцбург» в параллельном матче с «Миланом».
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Пенсионеры» уже гарантировали выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места, но командой может двигать жажда реванша за поражение в 1-м туре.
«Челси» под руководством Грэма Поттера справился с игровой стагнацией и заметно прибавил. Лондонцы на прошлых выходных потерпели первое поражение после ротации на тренерском мостике. Волшебник не смог ничего противопоставить своей бывшей команде — «Брайтону» (1:4).
В предыдущих девяти встречах под его началом «аристократы» выиграли шесть раз и трижды сыграли вничью. Крупное поражение в АПЛ от «чаек» вызывает ещё больше резонанса на фоне заметного повышения надёжности игры команды в обороне.
Пьер-Эмерик Обамеянг и его одноклубники постараются реабилитироваться в глазах болельщиков за недавний провал. Рекомендуем осторожную ставку на победу «Челси» с форой (-1) за 1.51. Также перспективно смотрится пари — победа хозяев поля через тотал больше 2.5 мяча за 1.90.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
Матвей Сафонов хочет сыграть с командой легионеров РПЛ.
Прогноз на матч «Ювентус» — «ПСЖ» с коэффициентом 4.85.
Божович: через шесть месяцев у России всё будет хорошо.
Прогноз на матч «Шахтёр» — «Лейпциг» с коэффициентом 5.10.
Экс-игрок «Анжи»: Европа – большая деревня, в которой нечего делать.
- 2 ноября 2022
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
-
04:30
- 1 ноября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30