Сон Хын Мин перенесёт операцию после травмы глаза, полученной в матче с «Марселем» в ЛЧ

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин перенесёт операцию после травмы глаза, полученной в игре с «Марселем» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов (победа 2:1). Об этом сообщает официальный сайт «шпор».

«Мы можем подтвердить, что Сон Хын Мин перенесёт операцию по стабилизации перелома вокруг левого глаза. Южнокорейский футболист получил травму во время первого тайма победного матча Лиги чемпионов УЕФА с «Марселем». После операции Сон начнёт реабилитацию с нашим медицинским персоналом, и мы проинформируем о последующих результатах реабилитации», — говорится в заявлении лондонского клуба.

Победа над «Марселем» позволила «Тоттенхэму» занять первое место группы D и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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