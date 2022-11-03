В «Реале» отреагировали на информацию об интересе к Хвиче Кварацхелии

Директор по связям с общественностью мадридского «Реала» Хуан Камило Андраде отреагировал на информацию, согласно которой «сливочные» интересуются грузинским полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией. Ранее появилась информация о заинтересованности ряда топ-клубов Европы в трансфере игрока.
«У меня нет информации об интересе «Реала» к Хвиче Кварацхелии. Это внутренние дела клуба», — сказал Андраде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В текущем сезоне Хвича провёл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.
Игроком неаполитанцев грузин стал 1 июля 2022 года, перейдя в итальянский клуб из батумского «Динамо». В РПЛ Кварацхелия защищал цвета «Локомотива» и «Рубина».
Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы
- 3 ноября 2022
-
19:55
-
19:52
-
19:51
-
19:39
-
19:38
-
19:24
-
19:18
-
19:07
-
18:56
-
18:55
-
18:49
-
18:46
-
18:45
-
18:33
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
18:05
-
17:53
-
17:50
-
17:50
-
17:33
-
17:30
-
17:20
-
16:56
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:26
-
16:15
-
16:15
-
16:14
-
15:55
-
15:39
-
15:33