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В «Реале» отреагировали на информацию об интересе к Хвиче Кварацхелии

В «Реале» отреагировали на информацию об интересе к Хвиче Кварацхелии
Хвича Кварацхелия
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Директор по связям с общественностью мадридского «Реала» Хуан Камило Андраде отреагировал на информацию, согласно которой «сливочные» интересуются грузинским полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией. Ранее появилась информация о заинтересованности ряда топ-клубов Европы в трансфере игрока.

«У меня нет информации об интересе «Реала» к Хвиче Кварацхелии. Это внутренние дела клуба», — сказал Андраде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Хвича провёл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

Игроком неаполитанцев грузин стал 1 июля 2022 года, перейдя в итальянский клуб из батумского «Динамо». В РПЛ Кварацхелия защищал цвета «Локомотива» и «Рубина».

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Источник: Хвича Кварацхелия интересен «Реалу», «Ливерпулю», «Челси» и «Манчестер Сити»

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