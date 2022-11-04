«Это не успех, а промежуточный этап». Черчесов — о выходе «Ференцвароша» в плей-офф ЛЕ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги Европы.



«Я всё время говорю, что успех — это когда конечный результат достигнут. А это промежуточный этап. После матча пообщались с футболистами, сказали, что это только начало приятного мгновения. Другое дело, что нужно продолжать в том же духе.



Завтра мы опять едем на игру, у нас нет времени на размышления. Чемпионат идёт, там нужно доказывать свою состоятельность. Для нас ничего не поменялось, хотя выход из группы — не рядовой момент. Мы хотим развиваться, хорошо играть. Три футболиста поедут в сборные на чемпионат мира. У нас только 13 футболистов основного состава. Кто‑то травмирован, дисквалифицирован. Мы за 42 дня 13 матчей провели.



Принципиально ли первое место в группе? Естественно, чисто спортивно — лучше, а как финансово — не знаю. Другое дело, что УЕФА всё это учитывает и выплачивает [деньги] за игру больше. Вчера не могли структурно поменять игру, просто некого было выпускать. Это был хороший опыт в официальном матче. С одной стороны, неприятный момент. С другой — ситуация позволила этот опыт набрать.



Прикидывали ли соперников по плей‑офф? Не знаю, какая там сетка. Эти игры будут в марте, у нас три футболиста на чемпионате мира, вернутся или нет, я не знаю. Сохраним команду? Мы работаем на всех фронтах. Если кто‑то уйдёт, нужно искать замену. Возможно, какие‑то перестановки в составе будут», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Куда инвестируют российские футболисты и тренеры?