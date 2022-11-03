Черчесову не удался последний матч года в Европе. Но наш тренер всё равно будет доволен

Станислав Черчесов мог не переживать из-за результата в последнем матче группового этапа Лиги Европы. Его «Ференцварош» уже после 5-го тура обеспечил себе первое место и попадание в 1/8 финала. Венгры впервые за 47 лет вышли в плей-офф еврокубка, причём из очень непростой группы, где каждая команда теоретически могла оказаться в этом сезоне в Лиге чемпионов.

«Сейчас самое главное – то, что клуб и болельщики довольны, – признавался Черчесов. – Тем не менее продолжается настоящая тяжёлая работа. Как и раньше, двигаемся от матча к матчу. Плей-офф Лиги Европы? В будущее заглядывать я не хочу, потому что у нас впереди ещё игра с «Трабзонспором». А матчи на вылет в Лиге Европы начнутся уже в следующем году».

Черчесов действительно серьёзно отнесся к матчу в Трабзоне, где три недели назад «Монако» Александра Головина получил 0:4. «Фроди» сыграли фактически основой. В заявке чемпионов Венгрии отсутствовали только самый результативный игрок «Ференцвароша» в этой ЛЕ вингер Адама Траоре, а также защитник Эндре Ботка и центрхав Мухамед Бешич.

Но игрокам, судя по тому, что происходило на поле, всё же не хватило настроя на матч. «Трабзонспор», продолжавший борьбу за плей-офф, в первом тайме владел мячом 71% времени и нанёс 12 ударов по воротам (в том числе пять в створ). «Ференцварош» пробил до перерыва лишь однажды и неточно, причём это случилось уже при счёте 1:0 в пользу турецкой команды. Быстрый гол на седьмой минуте забил грек Анастасиос Бакасетас. Египтянин Трезеге прорвался через левый полуфланг, а опорники гостей сели слишком глубоко в свою штрафную. Поэтому полузащитник хозяев получил возможность свободно пробить метров с 20. Мяч влетел в сетку рикошетом от штанги.

В многочисленных атаках «Трабзонспора» заметной фигурой был экс-игрок ЦСКА Юсуф Языджи. Атакующий полузащитник мог забить как минимум дважды, но то бил неточно, то в голкипера сборной Венгрии Денеша Дибуса попадал. К слову, другой экс-армеец Жан-Филипп Гбамен находился у «Трабзонспора» на скамейке и появился на поле лишь на 62-й минуте.

Языджи же был заменён на исходе часа матча. Во втором тайме он ещё пару раз угрожал воротам «Ференцвароша» и завершил матч с четырьмя ударами (ноль в створ), двумя успешными обводками и без ключевых передач. Между тем, по версии Transfermarkt, бывший армеец – самый дорогой игрок сегодняшнего «Трабзонспора». Он тянет на € 15 млн. Но после возвращения в клуб из Трабзона на правах аренды в сентябре Юсуф не отметился ни одним результативным действием в семи матчах.

Черчесов очень активно вёл себя на бровке, постоянно что-то подсказывал своим футболистам и требовал играть активнее. После перерыва «Ференцварош» прибавил с точки зрения владения мячом, однако остроты атакам «фроди» по-прежнему недоставало. Лишь за 10 минут до конца венгры впервые в этом матче пробили в створ – голкипер Угурджан Чакыр вытащил сложный мяч из-под перекладины.

Поражение «Ференцвароша» получилось заслуженным – венгры больше ничего не сделали и позволили «Трабзонспору» нанести 18 ударов по воротам (семь в створ). Команда Черчесова провела в Турции хорошую «тренировку с повышенной ответственностью», а хозяева всё же уступили в борьбе за второе место «Монако» Головина. «Трабзонспор» продолжит евросезон в Лиге конференций.