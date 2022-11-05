«Сочи» — «Спартак»: Кирилл Заика сравнял счёт в матче

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Спартаком». Команды встречаются на стадионе «Фишт» в Сочи. Главный арбитр матча — Артём Чистяков (Азов). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 7-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Спартака» Квинси Промес. Форвард головой замкнул подачу Даниила Денисова. На 44-й минуте счёт сравнял защитник хозяев Кирилл Заика. Жоаозиньо с левого фланга прострелил в штрафную — мяч от Хлусевича отскочил на Заику, который со второй попытки переправил его в ворота — 1:1.
Перед этой игрой хозяева занимали девятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 21 очко в первом круге. «Спартак» находился на второй строчке — команда Гильермо Абаскаля заработала 32 балла в 15 играх.
- 5 ноября 2022
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