Мбаппе рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о том, будет ли он смотреть финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Напомним, в субботу, 1 июня, мадридский «Реал» сыграет с «Боруссией» на «Уэмбли» в финале Лиги чемпионов.

«Нет, я не буду ни за кого болеть. Просто посмотрю финал, как и вы. Если вы любите футбол, то смотрите каждую игру. Я смотрю каждый матч, когда могу – чемпионаты Франции, Англии, Испании, Германии, Италии. Каждую лигу. Так что Лигу чемпионов я тоже посмотрю, конечно.

У меня будет ещё много возможностей выиграть Лигу чемпионов, но я думаю, что это предначертано судьбой. Мы были близки к победе несколько раз… Это часть футбола. Сейчас я хочу сохранить только хорошие ощущения и только приятные воспоминания о своём времени в Париже и обо всём, что происходило в этом клубе, и не забывать о деталях», — приводит слова Мбаппе CNN.

Напомним, ранее форвард объявил, что покинет парижский клуб по окончании контракта, срок действия которого истекает в конце июня этого года. Сообщалось, что Мбаппе подпишет с мадридским «Реалом» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн.

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Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: