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Андрей Мостовой: впервые в карьере играю в день рождения. Сделал себе подарок — забил гол

Андрей Мостовой: впервые в карьере играю в день рождения. Сделал себе подарок — забил гол
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата» (1:2) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 5 ноября, футболисту исполнилось 25 лет.

«Впервые в карьере такое, что играю в свой день рождения. Сделал себе подарок — забил гол. Но команда проиграла, поэтому всё насмарку», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» в матче с «Ахматом» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России, однако клуб из Санкт-Петербурга по-прежнему первый в турнирной таблице (39 очков) и опережает ближайшего преследователя в лице «Спартака» на шесть очков.

Андрей Мостовой в 21 матче текущего сезона отличился шесть раз и дважды отдавал результативные передачи своим партнёрам.

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