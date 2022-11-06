В «Баварии» рассказали о результатах обследования Дэвиса, получившего травму перед ЧМ

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис, получивший травму в игре последнего тура чемпионата Германии с «Гертой», сможет сыграть на чемпионате мира в составе сборной Канады. Однако он пропустит два оставшихся матча за «Баварию» до старта мундиаля. Об этом пресс-служба немецкой команды сообщила на официальном сайте.

22-летний Дэвис выступает за немецкую команду с 2018 года. В составе «Баварии» футболист стал четырёхкратным чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.



В текущем сезоне канадец принял участие в 17 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов, в которых сделал две голевые передачи.

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик: