«Барселона» готова подписать Альфонсо Дэвиса летом 2023 года

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис входит в сферу интересов двух испанских грандов. Канадским футболистом интересуется мадридский «Реал», а также «Барселона», которая готова подписать его летом 2023 года. Об этом сообщает Sport.es.

21-летний Дэвис выступает за немецкую команду с 2018 года. В составе «Баварии» футболист стал четырёхкратным чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.



В текущем сезоне канадец принял участие в 13 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов, в которых сделал две голевые передачи.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур:

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