«Волгарь» уверенно переиграл «Краснодар-2» в матче Первой лиги

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Академии Краснодара» в Краснодаре проходил матч 17-го тура Мелбет Первой лиги. Играли «Краснодар-2» и астраханский «Волгарь». Финальный свисток Артура Фёдорова зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте: точным ударом отметился полузащитник Артур Гилязетдинов. Через несколько минут преимущество «Волгаря» развил Данила Козлов. Его гол стал последним в матче.

«Волгарь» набрал 26 очков и промежуточно поднялся на шестую строчку турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. У «Краснодара-2» 12 очков и предпоследнее место.

Обслуживала матч «Краснодар-2» — «Волгарь» бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Ему помогали Павел Новиков и Алексей Линкин. Резервный судья – Эмир Привалов.