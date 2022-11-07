Главный тренер «Милана» Пиоли высказался о противостоянии с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил итоги жеребьёвки 1/8 Лиги чемпионов. Соперником итальянцев стал английский «Тоттенхэм».



«С «Тоттенхэмом» нам предстоят два сложных матча. Это сильная команда, к тому же тренер лондонцев хорошо знает нас. Это большой вызов, мы хотим сыграть уверенно.



Идеальных команд не существует. Мы должны показать высокий уровень, а также играть с уверенностью, что сможем выйти в следующий раунд. Исторически «Милан» плохо играет с английскими клубами. Мы сделаем всё возможное, чтобы переломить эту тенденцию.



Антонио Конте – отличный тренер с большим количеством трофеев. Его команда выглядит очень компактно, а в составе есть множество звёзд: Кейн, Перишич, Кулушевски», — приводит слова Пиоли Milan News.