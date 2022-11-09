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«Рома» сыграла вничью с «Сассуоло» и поднялась на пятое место Серии А

«Рома» сыграла вничью с «Сассуоло» и поднялась на пятое место Серии А
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Сегодня, 9 ноября, состоялся матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором «Сассуоло» принимал «Рому». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре». Стартовый свисток арбитра матча прозвучал в 20:30 мск.

На протяжении долгого времени зрители не видели забитых мячей. Первая половина прошла без голов, и только в конце второго тайма клубы сумели вскрыть оборону друг друга. Сначала забила «Рома» — это случилось на 80-й минуте матча благодаря усилиям нападающего Тэмми Абрахама после передачи Джанлуки Манчини. Через пять минут хозяева сравняли — отличился Андреа Пинамонти. После этого команды ещё сохраняли интригу до финального свистка, но так и не смогли выявить победителя этой встречи — 1:1.

Ничья позволила «Роме» набрать 26 очков и подняться на пятое место турнирной таблицы. «Сассуоло» набрал 16 очков, но остался на 13-й строчке чемпионата.

Италия - Серия А. 14-й тур
09 ноября 2022, среда. 20:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 1
Рома
Рим
0:1 Абрахам – 80'   1:1 Пинамонти – 85'
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