Дешам — о 36-летнем Жиру: он наберётся опыта и будет получать меньше красных карточек

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил выступление нападающего «Милана» и национальной команды Оливье Жиру. Наставник включил 36-летнего форварда в заявку на участие в грядущем чемпионате мира.



«Оливье не нужно забивать слишком много, ведь он часто получает красные карточки. Он наберётся опыта и справится с этой проблемой. Я всё равно доверяю ему», – цитирует Дешама RMC Sport.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Франции по группе D станут команды Австралии, Дании и Туниса. Сборная Франции — действующий чемпион мира.

Франция всухую проиграла Дании в матче Лиги наций УЕФА:

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