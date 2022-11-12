«Зенит» обыграл «Торпедо» в матче 17-го тура РПЛ

Сегодня, 12 ноября, на стадионе «Лужники» в Москве проходил матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местное «Торпедо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.



На 70-й минуте точный удар удался бразильцу Малкому, который и открыл счёт в матче, выведя «Зенит» вперёд. Спустя 11 минут отличился Клаудиньо.



«Зенит» в 17 матчах чемпионата России набрал 42 очка и продолжает занимать в турнирной таблице первое место. «Торпедо» с шестью очками идёт на последней позиции в чемпионате России.



Обслуживала матч «Торпедо» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогали ему Алексей Лунёв и Валерий Данченко. Резервный судья — Евгений Турбин. Арбитр VAR — Виталий Мешков, AVAR — Николай Богач.