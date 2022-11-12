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«Торпедо» — «Зенит» 0:2, результат матча 17-го тура РПЛ 12 ноября 2022 года

«Зенит» обыграл «Торпедо» в матче 17-го тура РПЛ
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Сегодня, 12 ноября, на стадионе «Лужники» в Москве проходил матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местное «Торпедо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

На 70-й минуте точный удар удался бразильцу Малкому, который и открыл счёт в матче, выведя «Зенит» вперёд. Спустя 11 минут отличился Клаудиньо.

«Зенит» в 17 матчах чемпионата России набрал 42 очка и продолжает занимать в турнирной таблице первое место. «Торпедо» с шестью очками идёт на последней позиции в чемпионате России.

Обслуживала матч «Торпедо» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогали ему Алексей Лунёв и Валерий Данченко. Резервный судья — Евгений Турбин. Арбитр VAR — Виталий Мешков, AVAR — Николай Богач.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
12 ноября 2022, суббота. 16:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Малком – 70'   0:2 Клаудиньо – 81'
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