Захарян: у России специфические соперники? А с кем ещё играть? Топовые сборные не хотят

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, с какими чувствами поедет в расположение сборной России на ноябрьские сборы, а также поделился мнением о соперниках национальной команды в товарищеских встречах.

«С какими чувствами еду в сборную? Удовлетворение. Специфические соперники? Такая ситуация, а с кем ещё играть? Топовые сборные не хотят. Естественно, если бы мы играли с топ-сборными, то было бы лучше. Но сейчас такая ситуация», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сборная России сыграет во время сборов две товарищеские игры — 17 ноября с Таджикистаном и 20 ноября с Узбекистаном. Ранее ФИФА официально одобрила проведение этих матчей, поэтому национальная команда получит очки в общий мировой рейтинг.