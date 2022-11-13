Захарян: у России специфические соперники? А с кем ещё играть? Топовые сборные не хотят

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, с какими чувствами поедет в расположение сборной России на ноябрьские сборы, а также поделился мнением о соперниках национальной команды в товарищеских встречах.
«С какими чувствами еду в сборную? Удовлетворение. Специфические соперники? Такая ситуация, а с кем ещё играть? Топовые сборные не хотят. Естественно, если бы мы играли с топ-сборными, то было бы лучше. Но сейчас такая ситуация», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, сборная России сыграет во время сборов две товарищеские игры — 17 ноября с Таджикистаном и 20 ноября с Узбекистаном. Ранее ФИФА официально одобрила проведение этих матчей, поэтому национальная команда получит очки в общий мировой рейтинг.
- 13 ноября 2022
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