Защитник «Динамо» Маричал надеется на удачное выступление сборной Уругвая на ЧМ-2022
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Защитник московского «Динамо» Николас Маричал поделился ожиданиями от выступления национальной команды Уругвая на предстоящем чемпионате мира по футболу, который стартует уже 20 ноября в Катаре.
«Шансы сборной Уругвая на ЧМ? С одной стороны, Уругвай попал в самую сложную группу из всех возможных. Но с другой — команда очень хорошо подготовлена к турниру. Надеюсь, что выступят удачно», — передаёт слова Маричала корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Уругвай сыграет на мундиале в группе Н со сборными Южной Кореи (24 ноября), Португалии (28 ноября) и Ганы (2 декабря). Финал турнира состоится 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ:
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