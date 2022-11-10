За кого вы будете болеть на чемпионате мира — 2022 в Катаре? Исследование «Чемпионата»

«Чемпионат» (входит в Rambler&Co) в преддверии чемпионата мира — 2022, который стартует 20 ноября в Катаре, проводит исследование среди жителей России и ближнего зарубежья о предстоящем турнире. Нам интересно узнать, за кого вы будете болеть (а если ни за кого, то почему) и как собираетесь следить за ЧМ. Просим принять участие в коротком опросе, который не займёт больше минуты вашего времени, а «Чемпионату» очень поможет в исследовательских целях.

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22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. Финальный матч состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. Решение о проведении ЧМ зимой было принято из-за чрезмерной жары в Катаре летом.