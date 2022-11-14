Тен Хаг: чтобы выигрывать трофеи, нужна команда, а не только 11 игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу команды в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:1).
«Думаю, что в первом тайме мы играли довольно хорошо, и мы должны были забивать больше голов. Разница в счёте должна была стать больше после первого тайма. Мы вели со счётом 1:0. Но вы видите, что два тайма никогда не бывают одинаковыми, и игра меняется. «Фулхэм» становился всё лучше, доминировал, создавал моменты и в итоге сравнял счёт. Я очень рад, что снова сработала замена. Речь не только про 11 игроков, нужна команда, чтобы выигрывать трофеи. Это то, чего мы хотим», — приводит слова тен Хага BBC.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
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