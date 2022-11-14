18-летний парень из «МЮ» повторил гол Роналду! Он даже забил в те же ворота

«Манчестер Юнайтед» с трудом вырвал победу у «Фулхэма». В последнем перед ЧМ-2022 туре АПЛ команда тен Хага в Лондоне создала много моментов, но за 90 минут забила лишь один мяч (отличился Эриксен). Казалось, встреча закончится вничью 1:1, однако на 90+3-й минуте Алехандро Гарначо забил победный мяч (видео гола можно посмотреть здесь). Притом что к игре было добавлено как раз три минуты.

Для 18-летнего парня это первый гол в АПЛ. Хотя за «МЮ» он уже забивал – мяч в ворота «Реала Сосьедад» тоже оказался победным. Воспитанник «Хетафе» и «Атлетико» попал в Манчестер два года назад и обошёлся англичанам в £ 420 тыс. Гарначо уже вызывался во взрослую сборную Аргентины, хотя раньше был игроком юношеской команды Испании.

После дебютного гола в АПЛ партнёры по команде все вместе поздравляли Гарначо. Фанаты стали скандировать: «Аргентина! Аргентина!». А Бруну Фернандеш даже дал парню пинка ногой по ягодице, что попало в трансляцию матча.

«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Кадр из трансляции

Гарначо на эмоциях снял футболку, празднуя гол, и получил за это жёлтую карточку. После игры эксперт Sky Sports (он же бывший защитник «МЮ») Гари Невилл отметил, что гол весьма похож на мяч Криштиану Роналду на этом же стадионе «Фулхэма»:



«Я помню, как много лет назад Роналду забил здесь на этой же половине поля, и «МЮ» победил. Правда, это был не настолько поздний гол», – сказал Невилл.

Роналду Гарначо

«МЮ» после победы над «Фулхэмом» набрал 26 очков, команда занимает пятое место в таблице. Благодаря голу Гарначо разница мячей у «МЮ» перестала быть отрицательной (20:20).