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Валерий Карпин назвал Вильмара Барриоса лучшим игроком РПЛ

Валерий Карпин назвал Вильмара Барриоса лучшим игроком РПЛ
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал Вильмара Барриоса из «Зенита» лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги в этом году. Также специалист выделил Клаудиньо, Малкома (оба — «Зенит») и Квинси Промеса из «Спартака».

«Лучший игрок РПЛ в этом году? Барриос. Почему он? Потому что он в порядке. Ещё Клаудиньо, Малком, Промес», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В нынешнем сезоне Барриос провёл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми Вильмар возглавляет турнирную таблицу чемпионата России — «Зенит» набрал 42 очка за 17 туров и ушёл на зимний перерыв в статусе лидера первенства.

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