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Карпин: не хочу тренировать до 75 лет, как Сёмин. В этом возрасте надо внуков воспитывать

Карпин: не хочу тренировать до 75 лет, как Сёмин. В этом возрасте надо внуков воспитывать
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, насколько долгой представляет свою тренерскую карьеру.

«Да, я сказал, что бывают мысли бросить тренерство. Но всё зависит от того, какая будет интенсивность — только клуб, только сборная или всё вместе. Жене я говорю, что ещё года три – и я больше не смогу. Но, может, всё изменится и я снова захочу долго тренировать.

Но точно не хочу тренировать до 75 лет, как Сёмин. Надеюсь, что такого не будет. В этом возрасте надо дома сидеть и внуков воспитывать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, с 17 ноября в Okko будет эксклюзивно доступен документальный фильм «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!», посвящённый легендарному российскому футболисту и тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину.

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