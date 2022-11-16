Экс-президент Аргентины: Германия — один из фаворитов ЧМ-2022, они высшая раса

Бывший президент Аргентины Маурисио Макри выделил Германию среди главных фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
«Пять фаворитов чемпионата мира? Очевидно, Бразилия и Аргентина. У Португалии и Франции есть очень хорошие футболисты. И, конечно, Германия, которую никогда нельзя исключать из фаворитов, потому что они высшая раса. Они всегда играют до конца», — приводит слова экс-президента аргентинский La Nacion.
Сборная Германии сыграет на чемпионате мира 2022 года в одной группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой. Последний раз немецкая сборная выигрывала мундиаль в 2014 году на турнире в Бразилии. Всего Германия выигрывала чемпионат мира четыре раза (1954, 1974, 1990 и 2014).
Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя?
- 16 ноября 2022
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