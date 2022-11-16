Рюдигер: Винисиус всегда говорит мне: «У Германии отличная сборная». Я тоже так думаю

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о состоянии национальной команды в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Когда общаюсь с Винисиусом, он всегда говорит мне: «У вас отличная сборная. Зане, Мусиала, Гнабри, Киммих — это прекрасные футболисты». Я тоже так думаю. У нас сильная команда — хорошее сочетание молодости и опыта. Мы — Германия. Сейчас не имеет значения, как мы играли раньше. Теперь всё по-другому. Но мы должны показать это на поле», — приводит слова Рюдигера Sport Bild.



Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Германии сыграет в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Последний раз немецкая сборная выигрывала мундиаль в 2014 году в Бразилии.