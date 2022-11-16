Рюдигер: Винисиус всегда говорит мне: «У Германии отличная сборная». Я тоже так думаю
Поделиться
Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о состоянии национальной команды в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Когда общаюсь с Винисиусом, он всегда говорит мне: «У вас отличная сборная. Зане, Мусиала, Гнабри, Киммих — это прекрасные футболисты». Я тоже так думаю. У нас сильная команда — хорошее сочетание молодости и опыта. Мы — Германия. Сейчас не имеет значения, как мы играли раньше. Теперь всё по-другому. Но мы должны показать это на поле», — приводит слова Рюдигера Sport Bild.
Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Германии сыграет в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Последний раз немецкая сборная выигрывала мундиаль в 2014 году в Бразилии.
Комментарии
- 16 ноября 2022
-
09:36
-
09:26
-
09:18
-
09:00
-
08:17
-
08:01
-
07:43
-
07:34
-
07:22
-
07:09
-
06:23
-
06:07
-
05:47
-
04:56
-
04:52
-
04:40
-
04:32
-
04:21
-
04:20
-
04:05
-
03:49
-
03:36
-
03:27
-
03:19
-
03:08
-
03:05
-
03:03
-
02:56
-
02:51
-
02:34
-
02:20
-
02:02
-
02:02
-
01:52
-
01:35
Партнерский контент