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Тренер сборной Таджикистана: Россия — команда другого уровня, мы пока ниже

Тренер сборной Таджикистана: Россия — команда другого уровня, мы пока ниже
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Тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт заявил, что национальная команда России находится на другом уровне.

«У России достаточное количество талантливых игроков. Все очень хороши. Выделять кого-то отдельно не имеет смысла. У вас многомиллионная страна. И много талантов.

У России интересный стиль игры, но мы сконцентрированы на себе. Россия — команда другого уровня. Мы пока ниже. Поэтому не хочу рассуждать об их возможностях. Сконцентрируемся на себе», — передаёт слова наставника корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, товарищеский матч России и Таджикистана пройдёт завтра, 17 ноября. Начало матча запланировано на 18:00 мск. Эта игра станет первой из двух запланированных на ноябрьский сбор нашей национальной команды. 20 ноября команда России сыграет со сборной Узбекистана.

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