Тренер сборной Таджикистана: Россия — команда другого уровня, мы пока ниже

Тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт заявил, что национальная команда России находится на другом уровне.
«У России достаточное количество талантливых игроков. Все очень хороши. Выделять кого-то отдельно не имеет смысла. У вас многомиллионная страна. И много талантов.
У России интересный стиль игры, но мы сконцентрированы на себе. Россия — команда другого уровня. Мы пока ниже. Поэтому не хочу рассуждать об их возможностях. Сконцентрируемся на себе», — передаёт слова наставника корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, товарищеский матч России и Таджикистана пройдёт завтра, 17 ноября. Начало матча запланировано на 18:00 мск. Эта игра станет первой из двух запланированных на ноябрьский сбор нашей национальной команды. 20 ноября команда России сыграет со сборной Узбекистана.
- 16 ноября 2022
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