Карпин: не вызвал бы в сборную Головина и Миранчука, даже если бы игра была в Москве
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не вызвал бы на товарищеский матч с Узбекистаном Александра Головина и Алексея Миранчука даже в том случае, если бы он проходил в Москве.
«Если бы игра была в Москве, не пригласил бы Головина и Миранчука. У них прервался сезон, они либо отдыхают, либо восстанавливаются. Смотреть на них лишний раз смысла нет. Поэтому вызываем тех, с кем хотим познакомиться», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
26-летний Головин в 22 матчах нынешнего сезона за «Монако» забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
27-летний Миранчук отметился двумя точными ударами и двумя голевыми передачами в девяти матчах чемпионата Италии за «Торино».
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