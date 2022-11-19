Карпин: не вызвал бы в сборную Головина и Миранчука, даже если бы игра была в Москве

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не вызвал бы на товарищеский матч с Узбекистаном Александра Головина и Алексея Миранчука даже в том случае, если бы он проходил в Москве.



«Если бы игра была в Москве, не пригласил бы Головина и Миранчука. У них прервался сезон, они либо отдыхают, либо восстанавливаются. Смотреть на них лишний раз смысла нет. Поэтому вызываем тех, с кем хотим познакомиться», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

26-летний Головин в 22 матчах нынешнего сезона за «Монако» забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

27-летний Миранчук отметился двумя точными ударами и двумя голевыми передачами в девяти матчах чемпионата Италии за «Торино».