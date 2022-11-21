Карпукас: «Локо» надо подняться как можно выше. От сезона уже останутся плохие впечатления
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20-летний полузащитник сборной России Артём Карпукас, представляющий «Локомотив», высказался о положении дел железнодорожников в чемпионате России перед зимней паузой в турнире.
«С каким настроем возвращаюсь в «Локомотив»? Пока сейчас две кубковые игры, будем настраиваться на победы. С большими ожиданиями — после паузы.
Чтобы не считать сезон таким же плохим, нужно подняться как можно выше в таблице. Думаю, от сезона уже останутся плохие впечатления. Задача — подняться как можно выше», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, «Локомотив» ушёл на зимнюю паузу в Российской Премьер-Лиге в зоне стыковых матчей – на 14-м месте, набрав 13 очков в 17 турах.
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