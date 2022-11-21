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Хави считает, что его уволят из «Барселоны», если клуб не выиграет трофеи по итогам сезона

Хави считает, что его уволят из «Барселоны», если клуб не выиграет трофеи по итогам сезона
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Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что может быть уволен из «Барселоны», если клуб по итогам сезона не завоюет трофеи, сообщает Sport.es.

При этом отмечается, что Хави убеждён, что клуб по итогам сезона сможет завоевать трофеи. Также отмечается, что руководство каталонского клуба верит в «Барселону» под руководством Хави.

Напомним, ранее «Барселоне» не удалось преодолеть барьер группового этапа Лиги чемпионов и команда выступит в Лиге Европы. За выход в 1/8 финала Лиги Европы «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед».

В чемпионате Испании «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, записав в свой актив 37 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на два очка.

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