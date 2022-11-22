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Т. Веа: у отца не было возможности сыграть на ЧМ. Сейчас проживаю это чувство через себя

Т. Веа: у отца не было возможности сыграть на ЧМ. Сейчас проживаю это чувство через себя
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Нападающий сборной США Тимоти Веа прокомментировал свой гол в ворота сборной Уэльса (1:1) на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Обсуждал ли я с отцом, как забью? Нет, что вы. Самое главное — это помогать команде и добывать победы.
У отца не было возможности сыграть на чемпионате мира. Сейчас я проживаю это чувство через себя», — передаёт слова Веа корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Отметим, Веа стал первым после Пеле, кто забил Уэльсу на чемпионате мира. Валлийцы не участвовали в финальных турнирах чемпионата мира с 1958 года.

В следующем матче на чемпионате мира национальная команда США встретится с Англией. Матч состоится 25 ноября, начало – в 22:00 мск.

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