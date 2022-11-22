ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) вынуждает национальную команду Бельгии изменить дизайн выездной формы на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает Give me Sport.

Причиной послужило то, что на выездной форме сборной Бельгии, которая создавалась Бельгийской футбольной федерацией с целью символизировать общие ценности, видны радужные цвета, а также надпись LOVE на обратной стороне.

Ранее ФИФА запретила нападающему сборной Англии Гарри Кейну носить капитанскую повязку OneLove в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В турнире будут участвовать 32 команды. Национальная команда Бельгии в одной группе сыграет с Канадой, Марокко и Хорватией.

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