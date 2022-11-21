Кейн прокомментировал решение ФИФА запретить ношение радужной повязки в матче с Ираном

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал решение ФИФА запретить ношение радужных повязок в матче чемпионата мира с Ираном.

«Решение было принято без нашего согласия, что разочаровало меня. Я пришёл на стадион с повязкой, которую носил, но в итоге приняли иное решение. Это находится вне контроля нас, игроков. Я уверен, что ФА и ФИФА продолжат эти обсуждения. Самое главное, что мы сосредоточились на игре и добились отличного результата. Мы показали себя действительно хорошей командой.

Акция Black Lives Matter перед игрой? Сегодня мы смогли встать на колени, но иногда эти решения не зависят от нас. Зол ли я на ФИФА? Я не собираюсь говорить слова, которые потом попадут в заголовки статей. Я сказал, что разочарован невозможностью носить её, на этом всё», — приводит слова Кейна издание The Sun.

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